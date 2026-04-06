Meclis önünde konuşan sendika temsilcileri, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, “Bu hükümetin yasa tasarısını geçirip geçirmemesi değildir konu. Konu, memleket meselesidir. Konu gelecek meselesidir. Konu çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğidir. Bizler burada sabırla ve inatla beklemeye devam edeceğiz. Bu hükümet, burada olduğumuz her saat bizi enselerinde hissedecekler. Bu mücadele yarın da devam edecektir. Eylem mücadelemiz farklı alanlarda ve farklı yerlerde de devam edecek” dedi. “Bizler sendika temsilcileri olarak burada bekleyeceğiz” diyen Bengihan, hükümetteki vekillere seslenerek, “Tarafınızı belli edeceksiniz. Ya hırsızların yanında ya da halkın yanında olacaksınız. Bariyerler geçilmez, engeller aşılmaz diyenlere bugün bir mesaj daha verdik” ifadelerini kullandı.