Tapu ve Kadastro Dairesi, devir ve ipotek işlemleri için randevu sistemine geçiyor

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü, devir ve ipotek işlemleri için Tapu ve Kadastro Dairesi’nde 1 Kasım’dan itibaren randevu sistemine geçileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, randevu sistemine, yapılacak işlemlerde verimliliği artırmak ve yeni sisteme küresel çapta etkisini sürdüren koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede alınan tedbirlere rağmen ortaya çıkan sağlık riski göz önünde bulundurularak geçileceği belirtildi.

Açıklamada, Tapu ve Kadastro Dairesi’nde işlem yapmak isteyen kişilerin 1 Kasım Pazatesi’den itibaren İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi, https://takbis.gov.ct.tr/VATANDAS/VatandasRandevu adresinden randevu işlemleri bölümüne girerek devir ve ipotek işlemleri için online olarak randevu başvurusu yapabileceği kaydedildi.

Online randevu alamayacak olup, devir ve ipotek işlemleri için randevu talep eden kişilerin ise, (0392) 6111404, (0392) 6111375 numaralı telefonlardan randevu talepleri için yardım alabilecekleri belirtildi.

Randevu alan kişilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar şöyle:

“Randevu başvurusu yapacak kişilerin, gerek internet üzerinden online olarak gerekse de telefoniyen ilgili memura verecekleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

İşlem yapmak üzere çağrılan kişilerin, verilen randevu gün ve saatinde ilgili Kaza Tapu Amirliğinde hazır olması gerekmektedir. Randevu verilen gün ve saat dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır.”