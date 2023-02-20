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Tanıtım filmi nasıl çekilir? sorusu profesyonel bir tanıtım filmi arzu eden hemen her marka için önemli kabul edilmektedir. Siz de profesyonel bir tanıtım filmi tercih etmek istiyor ve bu konuda avantajları yakalamayı istiyorsanız Piktora Yapım ile ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir tercihte bulunabilirsiniz. O halde size özel bir tanıtım filmi için nasıl hareket edeceğinizi değerlendirmek adına sizler için hazırlanan bu rehberi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

Tanıtım Filmi Üretim Aşamaları Nelerdir? Tanıtım Filmi Çekimi Nasıl Yapılır?

Profesyonel bir tanıtım filmi tercih etmek istiyorsanız öncelikli olarak bu filmin nasıl çekileceğini bilmelisiniz. Piktora Yapım olarak profesyonelliği öne çıkaran bir anlayışla sizlerin beklentilerine cevap veriyoruz. Üstelik hizmet standartlarını da daha iyi bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. İyi bir tanıtım filmi çekilmesi için hem sizin markanızı öne çıkarmanız hem de tanıtım filmi çekecek ekibin başarılı işlere imza atması adına aşağıda sıralana adımlar büyük önem taşımaktadır.

Markanızla ilgili öne çıkarmak istediğiniz yönleri belirleyin,

Rakiplerinizle aranızdaki farkların neler olduğunu saptayın,

Film hazırlık sürecinde film ekibinin işini kolaylaştıracak bütün bilgi ve detayları paylaşarak daha kaliteli bir sonucun elde edilmesi için çalışmalar yapın,

Tanıtım filminin 1 ile 5 dakika arasında olmasını sağlayacak bilgileri bir araya getirmelisiniz,

Çekim teknikleri ve diğer bütün detayların öne çıkarılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Tanıtım Filmi Hazırlık Aşamaları

Tanıtım filmi üretilmesi için amaç kaliteli bir yaklaşım olduğundan aşama aşama ilerlemek en doğrusu olacaktır. Aşağıda Piktora Yapım ile size en uygun tanıtım süreçlerinin neler olacağını değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

Hazırlık Süreci

Profesyonel bir prodüksiyon şirketi ile iş birliği yaparak tanıtı filmi çekim işlemlerinin başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Piktora Yapım bu süreçte gerek kalite odaklı hizmetler gerekse de müşteri memnuniyetini hedefleyen anlayışlar benimsemektedir. Bu nedenle de hazırlık süreci hem çekim firmasının bulunması hem de çekim işlemlerine karar verilmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Ekipman Seçimi

Ekipman seçimi, tanıtım filmi konusunda en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede amaç daha ayrıcalıklı bir sonucun ortaya çıkarılıyor olmasıdır. Kamera, ses cihazları ve görüntü ekipmanları konusunda en başarılı seçenekleri değerlendirin. Böylece siz de standartları en iyi şekilde elde edebilirsiniz. Piktora Yapım olarak geniş ekipman çözümlerimiz ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap veren alternatiflerimiz sayesinde sizlerin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeyi arzu ediyoruz. Bunu yaparken de tanıtım filmi konusunda harikalar yaratıyoruz.

Film Çekim Aşaması

Film çekimi, hazırlık aşamalarının titiz bir şekilde tamamlanması ile profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Piktora Yapım olarak hazırlığı titiz bir şekilde tamamlıyoruz. Ayrıca ihtiyaçlara cevap verecek bakış açımızla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Siz de beklentilerinizi karşılayacak ve ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap verecek bir çözüme odaklanabileceğinizi unutmamalısınız.