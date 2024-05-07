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“Tanığın ifadesini değiştirmek için tehdit ettiler”

“Tanığın ifadesini değiştirmek için tehdit ettiler”

Girne'de 21 yaşındaki genç kıza tecavüz etmekle suçlanan 5 zanlının avukatı ve aile yakınları 'tanığa müdahale' suçundan tutuklandı

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Girne'de 21 yaşındaki genç kıza tecavüz etmekle suçlanan 5 zanlının avukatı ve aile yakınları 'tanığa müdahale' suçundan tutuklandı.

Zanlı İ.K., polis tarafından her yerde aranırken; avukat M.Ş., C.A., M.K., ve kasap olduğu öğrenilen M.Y., tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

 

Detaylar birazdan…

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