Tampon bölgede çiftçi-asker gerilimi

Birleşmiş Milletler salı sabahı saat 11.30 civarında Denia bölgesinde, Türk askerlerinin çalışmak için girdiği yerden Kıbrıslı Rum bir çiftçiyi kovmak için tampon bölgeye girdiklerini teyit etti.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFİCYP) Sözcüsü Aleem Siddique, “Olay barışçıl bir şekilde çözüldü ve Güvenlik Konseyinde Misyonun düzenli raporunda ilgili açıklama yer alacak” bilgisini verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na göre (CNA) Denia köyü muhtarı Christakis Panayiotou, Kıbrıslı Rum çiftçinin bazı çalışanlarıyla birlikte tampon bölgeye girmesiyle silahlı Türk askerlerinin alana gelerek bölgeyi terk etmelerini istediklerini, aksi takdirde kendilerine ateş açacaklarını söylediklerini belirtti.

Panayiotou, “BM'ye bilgi verildi ve biz ona gitmesini salık verdik ve o da işçileriyle birlikte bölgeden ayrıldı” dedi.

İlgili soruyu yanıtlayan Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFİCYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansına “bu sabah tampon bölgede yerel bir çiftçi ile Türk güçleri arasında bir olay yaşandığını teyit edebiliriz” bilgisini verdi.

“Olay barışçıl bir şekilde çözüldü ve Güvenlik Konseyinde Misyonun düzenli raporunda ilgili açıklama yer alacak” diyen Siddique "UNFICYP, tampon bölgede sükûnetin korunması amacıyla iki taraf ile temas içinde olmaya devam ediyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Demetris Demetriou, KHA’ya "olaydan haberdarız ve bunu idare etmeye çalışıyoruz. Durumu kontrol altında tutmak için BM Barış Gücü ile temas içindeyiz” dedi.