Tamer Öncül’ün ilk romanı tanıtıldı

Yazar Tamer Öncül yeni kitabı ve ilk romanı “Mitra”yı Işık Kitabevi’nde tanıttı.



Küçük bir çocuğun gözünden barbarlaşan dünyaya karşı insanlığı ve değerlerini yitirmeyen insanların direncini anlatan “Mitra” romanının tanıtımına sanatçılar, yazarlar, kitapseverler ilgi gösterdi.



Kitabın tanıtım etkinliğinde Halil Paşa ve Mehmet Önder Ekinci de birer konuşma yaptı.