Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Kapsamadığı Durumlar

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Rutin muayeneler, acil durumlar, akut veya kronik sorunlar tamamlayıcı sağlık sigortasını gerekli hâle getiren durumlardandır. Sigorta hizmetini kendiniz satın alabilir, çalıştığınız şirketler aracılığıyla yaptırabilirsiniz. Her iki durumda da benzer kapsamlar yer alır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olabilir. SGK'lı değilseniz TSS poliçeniz masraflarınızı karşılamaz; işten ayrıldığınızda veya SGK ödemesi yapılmadığında poliçe geçersiz olur. Bu nedenle, sigorta alırken sigorta kapsamında yer alan tüm şartlar dikkatlice incelenmelidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

TSS sahibi olduğunuzda, özel hastanelerden kaliteli ve standartlaştırılmış hizmet alabilirsiniz. Özel hastanelerde, hastalar kendi bütçelerinden ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabilir. Her sigorta poliçesi gibi TSS’nin de istisnaları ve sınırlamaları bulunur. İstisnalar hakkında yeterli bilgiye sahip olursanız, sağlık hizmetine ihtiyacınız olduğunda mağdur olmadan süreç yürütebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

TSS, SGK’nın anlaşmış olduğu özel sağlık kurumlarında geçerlidir. Sağlık kurumları: hastane, poliklinikler, göz hastaneleri ve daha birçok kurum olabilir. SGK’sız bir hastanede tedavi olursanız sigorta devreye girmez. Masrafları kendinizin karşılaması gerekir.

Sigortanızın hangi hastanelerde geçerli olduğunu hastaneye gitmeden önce araştırabilirsiniz. Magdeburger Sigorta Anlaşmalı Kurumlar sayfası üzerinden bölgenizdeki, ihtiyacınıza uygun kurumları inceleyebilirsiniz.

Estetik ve Kozmetik Amaçlı İşlemler

Medikal gereklilik taşımayan işlemler, sigorta kapsamı dışında kalır. Bu işlemler, doktor gerekli görülmeden alınan kararlar olabilir. Bazı estetik ve kozmetik işlemler şu şekilde incelenebilir:

Botoks

Dolgu

Estetik amaçlı burun ameliyatı

Silikon uygulamaları

Göz altı ışık uygulamaları

Fransız askı

Göz ve kaş estetikleri

Elmacık kemiği estetiği

Diş Tedavileri

Tamamlayıcı sağlık sigortası genellikle diş tedavilerini kapsam dışında tutar. Ancak bu işlemlerin medikal gerekliliği doğabilir. Böylece sadece sigorta poliçesinin ücreti ödenirken ek teminat satın alınarak diş tedavilerine ulaşılabilir. Bu işlemler aşağıdaki gibi olabilir:

Diş dolgusu

Kanal tedavisi

İmplant

Ortodonti

Doğum ve Gebelik Takibi

Doğum ve gebelikle alakalı tüm süreçler poliçe detaylarından anlaşılabilir. Doğum hizmeti sağlamayan sigorta şirketleri olsa da, bazı sigorta şirketlerinde doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri bulunur. Poliçeniz bu kapsama dahilse, aşağıdaki giderleri karşılar:

Rutin muayeneler

Doğum

Doğum sonrası kontroller (bazı poliçelerde)

Yenidoğan yoğun bakım (bazı poliçelerde)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

TSS aldıktan sonra sahip olacağınız birçok hizmet olacaktır. Yıllık olarak satın aldığınız hizmet sayesinde, yıl boyunca belli bir limit dahilinde hizmet alabilirsiniz. Teminatınızın ne kadar kaldığını tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulama işlemi yaparak görebilirsiniz. Bu süreçte bazı noktalara dikkat edebilirsiniz:

SGK Kaydınızın Aktif Olması: Poliçeden sorunsuz yararlanmanız SGK primlerinizin ödenmesine bağlıdır. İşvereniniz tüm primlerinizi gününde ve tam olarak ödemelidir. Aksi durumda sağlık hizmetlerine ulaşamayabilirsiniz.

Poliçeden sorunsuz yararlanmanız SGK primlerinizin ödenmesine bağlıdır. İşvereniniz tüm primlerinizi gününde ve tam olarak ödemelidir. Aksi durumda sağlık hizmetlerine ulaşamayabilirsiniz. SGK ile Anlaşmalı Hastaneler: Tamamlayıcı sağlık sigortasını SGK ile anlaşmalı olmayan hastanelerde kullanamazsınız.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını SGK ile anlaşmalı olmayan hastanelerde kullanamazsınız. Poliçe Teminatları: Her sağlayıcıdan aldığınız TSS poliçesi aynı kapsamda olmayacaktır. Ayakta ve yatarak tedavi, yıllık muayene limitleri, tetkikler ve tahliller, doğum, diş gibi hizmetler poliçeye göre değişebilir.

Her sağlayıcıdan aldığınız TSS poliçesi aynı kapsamda olmayacaktır. Ayakta ve yatarak tedavi, yıllık muayene limitleri, tetkikler ve tahliller, doğum, diş gibi hizmetler poliçeye göre değişebilir. Bekleme Süresi: Bazı sigorta şirketleri, poliçe başladıktan sonraki belirli süre boyunca teminat başlatmayabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak adına bekleme süresiz tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

Bazı sigorta şirketleri, poliçe başladıktan sonraki belirli süre boyunca teminat başlatmayabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak adına bekleme süresiz tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Kapsam Dışı Durumlar: Estetik işlemler ve yukarıdaki listede yer alan bazı durumlar poliçe kapsamına girmeyebilir. İstisnai durumları poliçenizi inceleyerek öğrenebilir, ek teminat edinerek poliçenizi daha kapsamlı hâle getirebilirsiniz.

Estetik işlemler ve yukarıdaki listede yer alan bazı durumlar poliçe kapsamına girmeyebilir. İstisnai durumları poliçenizi inceleyerek öğrenebilir, ek teminat edinerek poliçenizi daha kapsamlı hâle getirebilirsiniz. Yaş Sınırı ve Yenileme Garantisi: Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası için üst yaş limiti belirler. Poliçenizin otomatik yenilenmesi ya da ilerleyen yaşlarda teminat kapsamıyla ilgili durumları öğrenebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, önemli zamanlarda kullanıcılarını maddi ve manevi büyük yüklerden kurtarır. En kapsamlı teminatlara en uygun fiyatlarla ulaşmak için Magdeburger Sigorta’yı ziyaret edin!