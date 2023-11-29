Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde, ek ücret ödemeden tedavi hizmeti almaya olanak sağlayan bir sigorta ürünüdür. TSS ile muayene masrafları ve tahlil giderleri de sigorta tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatını kapsar. Yanı sıra bir kaza ya da hastalık yaşanması durumunda, özel hastanelerin acil servislerinde de TSS’den yararlanmak mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının pek çok avantajı bulunur. Bunlardan birkaçını maddeler halinde verelim.

Özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alınmasını sağlar.

Poliçe başlangıcından itibaren ortaya çıkan hastalıklara ait muayene, tetik ve tedavi masrafları sigorta kapsamından karşılanır.

Özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun fiyatlı bir sigorta ürünüdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi uygulamasından yararlanmak mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kimler İçin Uygundur?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı TC vatandaşı olan ve SGK aktifliği bulunan herkes satın alabilir. 55 yaş altı ve SGK’lı olan kişiler TSS’den faydalanabilir. Bazı şirketlerde tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı değişiklik gösterebilir; diğer bir deyişle 55 yaş üstü kişilerin de TSS’den yararlanması söz konusu olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifini tamamlayicisaglik.com üzerinden satın almanız mümkündür. Dilerseniz 0216 368 45 45 numaralı telefondan bizleri arayabilir ve sigorta danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Fiziksel olarak müracaatın yanı sıra online platformumuz üzerinden de poliçe oluşturabilirsiniz. Birden fazla sigorta ürününü karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve size en uygun poliçeyi zaman kaybetmeden seçebilirsiniz.

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Tamamlayicisaglik.com üzerinden TSS fiyat teklifini hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde alabilirsiniz. Birden fazla sigorta şirketinin sunduğu TSS teklifini tek bir ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve size en uygun sigortayı hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

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Tamamlayicisaglik.com, Türkiye’nin önde gelen online sigorta pazarıdır. Doğru bilgi, müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik anlayışımızı ilke edinerek çıktığımız bu yolda teknolojiden aldığımız güçle kaliteli ve hızlı sigortacılık hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda pazarda önder niteliğinde çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz.

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