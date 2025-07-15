'Talimatı verenler' neden yargılanmıyor?

YENİDÜZEN - Özel

Kooperatif Merkez Bankası'nın 2023 yılı denetiminde ortaya çıkan milyonlarca liralık kamu zararı ve yolsuzluk bulgularına rağmen, Binboğa Ltd. ile ilgili başlatılan adli süreç, yalnızca Yönetim Kurulu üyeleriyle sınırlandırıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan üyeler kısa sürede teminatla serbest bırakılırken, asıl karar mekanizmalarında yer alan üst düzey siyasi aktörlerin ve yöneticilerin süreç dışında tutulması, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Zira tüm kararların yalnızca yönetim kurulu üyeleri tarafından alındığı iddiası, hem resmi belgelerle hem de KKTC mevzuatıyla çelişiyor.

Soruşturmanın, asıl karar verici mekanizmalara, yani siyasi iradeye ve üst düzey yöneticilere ulaşmadan sınırlandırılması, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtı.

YENİDÜZEN’in ortaya çıkardığı resmi belgeler ve Kooperatif Merkez Bankası raporları, yönetim kurulu üyeleri dışında, yönetim kurulu başkanı, mali sekreter ve bakan düzeyinde müdahaleleri açık biçimde ortaya koyuyor.

Rapor ne diyor, gerçek ne?

Kooperatif Merkez Bankası’nın denetim raporu, Binboğa Ltd.’de belgesiz, sözleşmesiz ve onaysız şekilde yüzbinlerce lira ödeme yapıldığını açıkça ortaya koyuyor.

Rapora göre söz konusu ödemelerin bir kısmı, doğrudan Turizm, Çevre, Kültür ve Gençlik Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun “sözlü talimatı” ile yapılmış.

Ayrıca 2022 yılına ait belgelerde, şirketin dokuz farklı ihalede en düşük teklifleri reddederek yaklaşık 620 bin TL kamu zararına neden olduğu ve bu kararların yönetim kurulu üyeleri, mali sekreter ve başkan onayı ile alındığı tespit edilmişti.

Yalnızca kurul üyeleri değil, üst kademe ve siyasi aktörler de sorumlu

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Nevzat hakkında hiçbir işlem yapılmazken, o dönemde karar mekanizmalarında aktif rol oynayan ve Demokrat Parti milletvekili olan Hasan Tosunoğlu da bugüne dek soruşturmanın dışında bırakıldı.

Oysa raporda geçen ifadelere göre, Tosunoğlu’nun bizzat ‘emriyle’ yapıldığı bizzat Kooperatif Merkez Bankası’nın raporlarına girdi.

Mevzuat: Yönetim Kurulu üyeleri tek başlarına karar alamaz

KKTC şirketler ve kooperatifler mevzuatına göre, kamuya ait kooperatif niteliğindeki şirketlerde harcama, ihale ve ödeme kararları, başkan ve mali sekreterin imzası ve/veya bakanlık onayı olmadan uygulanamaz.

Yani; Yönetim Kurulu üyeleri, tek başlarına kamu zararı doğuracak işlem başlatamaz.