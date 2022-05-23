TALİMAT FAZLA, ZAMAN SINIRLI!

► KASIM 2022’YE KADAR

Din İşleri Başkanlığı yeniden düzenlenecek, asli görev ve denetim alanı içine alınacak.





►MAYIS 2022-HEMEN

Sendikaların kuruluş amaçlarını aşan siyasi ve ideolojik faaliyette bulunmalarını önleyecek mevzuat düzenlemeleri dahil gerekli tedbirler alınacak. (Hemen – Mayıs 2022)





►MAYIS 2022-HEMEN

Aile birleşmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla vatandaşlığa kabule ilişkin şartlarda kolaylaştırmalar ve gerekli düzenlemeler yapılacak. (Hemen – Mayıs 2022)





►AĞUSTOS 2022’YE KADAR

Kamu personel rejimi ve emeklilik sisteminin gözden geçirilerek gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak, Emeklilik Reform Planı hazırlanacak.

►AĞUSTOS 2022’YE KADAR

Milli (Devlet) Piyango ve Limanların özelleştirilmesi değerlendirilecek.





►AĞUSTOS 2022’YE KADAR

Elektriktikte (KIB-TEK) üretim/iletim ve dağıtım/tedarik fonksiyonları ayrıştırılacak.



►AĞUSTOS 2022’YE KADAR

Öğretmenler Yasası düzenlenecek, ders kitapları güncellenecek.



►OCAK 2023’E KADAR

Yeni Girne Hastanesi tamamlanacak, Ocak 2024’e kadar da Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane yapılacak.

YENİDÜZEN ÖZEL

“TC-KKTC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması” olarak anılan ve imzalandıktan bir ay sonra ortaya çıkan protokol, UBP-DP-YDP Koalisyonuna yılsonuna kadar pek çok görev veriyor.



Protokol’e imza atan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açığa alınması sonrasında, yeni Başbakan olarak atanan Ünal Üstel’i zor bir süreç bekliyor.



Mali işbirliğinin yanı sıra siyasi, sosyal, dini dayatmalar da içeren protokol, özellikle de demokrasiye yönelik müdahaleci talepleri nedeniyle tepki topladı.



14 Nisan 2022’de Ankara'da imzalanan, 1 yıllık “2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nı ve eklerinde tarih tarih neler yapılacağı yazıldı, İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı ile takvimlendirme de yapıldı.

Eylem Planları arasında özellikle yurttaşlık, sendikalar yasasına ilişkin düzenlemeler, özelleştirmeler, dini hizmetlere yönelik talepler dikkat çekti.

Kasım 2022’ye kadar, Din İşleri Başkanlığı yeniden düzenlenecek

Çerçeve Planı’na göre; Din hizmetlerinin devletin bizzat asli görev ve denetim alanı içine alınacak, devlet amacıyla gerekli idari reformlar için işbirliği sağlanacak. Tüzel kişiliği içinde Din İşleri Başkanlığı'nın yeniden düzenlenerek din hizmetlerinin din hizmetlerinin tamamında gözetim ve denetim yetkisine sahip bir şekilde din hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacak, SORUMLU kuruluş ise Türkiye’de Diyanet İşleri, burada Başbakanlık olacak. Ekim 2022’ye kadar birçok ‘TEKKE, TÜRBE VE MEDCİD’ yenilenecek.

‘HEMEN’ sendikalara ‘ideolojik faaliyet yasağı’

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’nda Mayıs 2022 olarak belirtilen bir diğer eyleme göre, ‘Sendikal faaliyetler dışında sendikaların kuruluş amaçlarını aşan siyasi, ideolojik faaliyette bulunmamalarına ve sendikal ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuat düzenlemeleri de dahil gerekli tedbirler alınacak.

-Eylemler, gösteri ve yürüyüş yapma hakkına ‘ACİL’ müdahale

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’nda Mayıs 2022 olarak belirtilen bir diğer eyleme göre de, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının kullanımına ilişkin hususlar ile bu hakların kullanımının aşımı suretiyle özel kişi ve/veya kamuya ait mallara verilen zarar/ ziyanın tazmini düzenleme altına alınacak’.

Yurttaşlığa da ‘HEMEN’ düzenleme

Eylem Planı’nda hayata geçirilme tarihi Mayıs 2022 olarak belirtilen bir diğer plan ‘Yurttaşlığa’ dair… Buna göre Mayıs 2022’de, ‘Aile birleşmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla vatandaşlığa kabule ilişkin şartlarda kolaylaştırmalar ve gerekli düzenlemeler yapılacak.

Temmuz 2022’ye kadar BELEDİYELERİN SAYISI AZALTILACAK

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’na göre, Temmuz 2022’ye kadar ‘Belediyelerde nüfus sayısı, nüfus yoğunluğu, yüz ölçümü, kalkınmışlık düzeyi ve yaşama alanları göz önünde bulundurularak optimum belediye ölçeği esasına göre belediye sayısı belirlenecek ve belediyelerin yetki ve görevleri bir bütün olarak yeniden değerlendirilecek’.

Belediyelerde iç denetim sistemi oluşturulacak, belediye meclisinin yetki ve görevleri güncellenecek, ve denetim yetkisi güçlendirilecek.

Kamu personel rejimi ve emeklilik için tarih Ağustos 2022

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’na göre Ağustos 2022’ye kadar, ‘Kamu personel rejimi ve emeklilik sisteminin gözden geçirilerek yapılacak, etkinleştirme için analizler çerçevesinde gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Emeklilik sisteminin incelenmesi ve sistemin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için reform ihtiyacı olan alanlar tespit edilecek, Emeklilik Reform Planı hazırlanacak.

Milli Piyango ve Limanlar Ağustos 2022’ye kadar ÖZELLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango ve Limanların özelleştirilmesi, Ağustos 2022’ye kadar değerlendirilecek.

Yine Ağustos 2022’ye kadar Elektronik Şans Oyunları ve sanal finansal varlıklara ilişkin düzenlemeler ile lisans ücretleri ve yeni vergiler ile gelirler artırılacak.

-Toplu İş Sözleşmeleri otomatik UZAMAYACAK

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’na göre Haziran 2022’ye kadar Toplu İş Sözleşmeleri, süre bitiminden sonra otomatik olarak uzamayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Genel Sağlık Sigortası Sistemi için tarih Haziran 2022

Haziran 2022 olarak takvimlendirilmiş bir diğer adım ise genel Sağlık Sigortası Sistemi… Plana göre Genel Sağlık Sigortası Sistemi kurulacak, tüm nüfusu kapsayacak şekilde kapsamının genişletilmesi için Sağlık Sigortası Planı hazırlanacak.

Kasım’a kadar Maraş günlük kullanıma hazır hale getirilecek

Eylem Planı’nda Kapalı Maraş’ın günlük kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli tüm altyapı ve imar hizmetlerinin tamamlanması için de SÜRE VERİLDİ, Kasım 2022 işaret edildi.

Türkiye vatandaşı yatırımcıya kısıtlamalar HEMEN kalkacak

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’na göre Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye vatandaşları için öngörülen asgari şirket sermayesi ve ortaklık payı gibi kısıtlamalar kaldırılacak. Türkiye vatandaşlarının KKTC'de gayrimenkul edinimindeki sınırlamalar da iyileştirilecek.

Elektrikte yeni YAPILANMA

Eylem Planı’na göre, Ağustos 2022’ye kadar elektrik için yeni girişimlerde bulunulacak, üretim/iletim ve dağıtım/tedarik fonksiyonları ayrıştırılacak. Şebeke Yönetmeliği, Master Planı hazırlanacak. Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı hazırlanacak, yürürlüğe konacak.

Öğretmenler Yasası ve ders kitaplarına güncelleme

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’nın Mayıs 2022 adımları arasında Öğretmenler Yasası’nın düzenlenmesi, Ağustos 2022 olarak takvimlendirilmiş adımlar olarak da ders kitaplarının güncellenmesi var.

Aile Eğitim Planı!..

Türkiye'de uygulanan Aile Eğitim Planı doğrultusunda Kasım 2022’ye kadar KKTC'de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik kurs programları da oluşturulacak

Ocak 2023’e kadar Yeni Girne Hastanesi tamamlanacak, Ocak 2024’e kadar Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’na göre Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanmasının ardından donanım desteği verilecek, Ocak 2024’e kadar Lefkoşa’ya 500 yataklı Devlet Hastanesi yapılacak.