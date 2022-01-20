Talihliler Belli Oldu

Limasol Sigorta müşterilerine özel 31 Aralık 2021 itibarı ile trafik ve kasko sınıfı hariç geçerli tüm poliçe sahipleri arasında gerçekleşen çekiliş sonuçlandı.

Noter Ahmet Çakıcı huzurunda gerçekleşen çekilişe Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, Limasol Sigorta Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler, Limasol Bankası Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar, Limasol Bankası Kurumsal İletişim Birim Müdürü İpek G.Halim Taşkapılı, Limasol Sigorta Hukuk sorumlulusu Av. Meryem Gündüz katıldı.

Asker: “Sosyal Sorumluluk Bilincinde Hareket Ediyoruz”

Çekiliş öncesinde kısa bir konuşma yapan Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, Limasol Sigorta’nın sosyal sorumluluk bilincinde hareket ettiğini ve bu kapsamda birçok kurum ya da kuruluşlara destek verdiklerinin altını çizerek sözlerine başladı. Asker, Limasol Sigorta olarak güvenli sürüşü desteklediklerine de dikkat çekerek “Limasol Sigorta’dan poliçe yaptıranlara hediye vermek için buradayız . Kazanan kişilere en kısa sürede hediyelerini ulaştıracağız. ” dedi.

Limasol Sigorta sosyal medya hesabından ‘LİMASOL SİGORTA’DA ÇEKİLİŞ VAR” görseli ile sosyal medyadan duyurulan ve 9 bine yakın poliçenin katıldığı kampanyada zengin hediyeleri kazanan talihlilerin isimleri açıklandı.

10 Adet Hediye Verildi

Kazanan isimler ise şöyle:

3 Adet kurutma makinesi: Batu Beyit, Nalan Atalay, Adnan Özsoykal

3 Adet çamaşır makinesi: Ragıp Tanlı, Süheyla Bulunmazbey, Erdal Kavsara

1 Adet buzdolabı: Rüçhan Alpözgen

1 Adet Android TV: Turgut Fikrioğlu

1 Adet Ütü: Dinçer Karalım

1 Adet Telefon: Emrah Palo

Kemaler: “Limasol Sigorta’nın Poliçeleri Her Geçen Gün Artmaktadır”

Çekiliş sonrasında bir konuşma yapan Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler kazanan talihlileri kutlayarak sözlerine başladı. Limasol Sigorta’nın 24 yıl önce kurulduğunu ve Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olduğuna dikkat çeken Kemaler sözlerini şöyle tamamladı:

“Limasol Sigorta’nın poliçeleri her geçen gün artmaktadır. Bu durum bize mutluluk veriyor. Limasol Sigorta ülkemizde en önemli sigorta markalarından biridir ve ülkemizde ilklere imza atmıştır. Bu sebeple de müşterilerimiz bize güveniyor, bizlerde onlar için çalışıyoruz. İlerleyen günlerde de koşullar el verdiği süre zarfında çekilişlerimiz devam edecektir”