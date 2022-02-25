Talep 200 milyon TL, borçlanma 70 milyon TL!

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 70 milyon TL borçlandı.

Önceki gün 200 milyon TL için çıkılan Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS) İhalesi sonuçlandı, kamuya yeni bir borç yükü eklendi.

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan resmi duyuruda; borcun ödenmesi için 110 gün vade tanındı, 15 Haziran 2020’de yapılacağı kaydedildi.