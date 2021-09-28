Talep 155 milyon TL, borçlanma 140 milyon TL

Maliye Bakanlığı Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS) İhalesi sonuçlandı, kamu maliyesi bir kez daha 140 milyon TL borçlandı.

Toplamda 155 milyon TL borçlanma için açılan 3 ayrı ihale sonucu KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlandı.

İlk ihale sonucuna göre kamu 100 gün vade ile 115 milyon TL borçlandı.

İkinci ihale sonucuna göre 188 gün vade ile 15 milyon TL, üçüncü ve son ihalede ise 365 gün yani 1 yıl vade ile 10 milyon TL borçlanma gerçekleşti.

Maliye yine borçlanıyor: 155 milyon TL borçlanma için ihale