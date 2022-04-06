Talebin yarısı kadar borçlanma

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla çıktığı Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesi sonuçlandı.

150 milyon TL borçlanma talebiyle gerçekleşen ihaleye, bankalar neredeyse yarısı kadar teklif verdi, kamuya 74 milyon 150 bin TL daha borç yükü eklendi.

Hatırlanacağı üzere; Maliye Bakanı Sunat Atun, hafta başında Meclis’te yaptığı konuşmada “devletin borçlanma kabiliyetini kaybettiğini” açıklamasına rağmen aynı gün borç kararı alınması dikkat çekmişti.