Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrencileri, Lefkoşa Terminal önünde toplanarak, Eğitim Bakanlığına yürüdü, Bakanlığa siyah çelenk ve mektup bıraktı.

Öğrenciler ellerinde “Derecemle değil, torpille mi yarışacağım? “Bugün öğretmeni ezen yarın sistemi çökertir” “Akademiyi geçtik, haklarımız kayboldu” “Sorun tüzük değil, sizsiniz” pankartları taşıyan öğrenciler “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Eylemde açıklamayı okuyan öğrenci “AÖA öğrencileri olarak gireceğimiz öğretmenlik sınavının tüzüğünde yapılmak istenen değişikliklerden endişe duyuyoruz. Bu değişiklik öğretmen alımında liyakat ilkesinin zayıflatma, emeği göz ardı etme riskini taşıyor. Aylarca, yıllarca bu sınavlara hazırlanan bizler için bu durum adaletsiz ve emek eşitsizliği anlamına geliyor. Talebimiz nettir, şeffaf adil ve emek temelli bir sınav sistemi istiyoruz.” dedi. “Emekle kazanılan hakkın masa başında silinmesine karşıyız” diyen öğrenciler Atatürk’ün sözünü hatırlattı: “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller için adalet ve emek eşitliği şarttır.”