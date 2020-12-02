Talat'tan Tatar'a: Sözlerine mukayyet ol

2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, "federasyon görüşmem" diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seslendi: Konjonktür gerekli kıldığında güvendiği dağlara kar yağar ve bal gibi de federasyon görüşür.

Talat, Cumhurbaşkanı Tatar'ın "sözlerine mukayyet olması gerektiğini" de ifade etti.

"Gönyeli’ye bile gitmem diyen rahmetli Denktaş, gün gele New York’a uçmuştu" diyen Talat, şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanı dolduruşa gelerek artık federasyon görüşmem, iki devlet görüşürüm ısrarında olmamalı. Konjonktür gerekli kıldığında güvendiği dağlara kar yağar ve bal gibi de federasyon görüşür... Daha önce Gönyeli’ye bile gitmem diyen rahmetli Denktaş, gün gele New York’a uçmuş; 2002’de Kopenhag’a gitmeyeceğini duyururken Dışişleri Bakanını göndermek zorunda kalmıştı... Hem de O, Denktaş’tı! Kıbrıs sorununu biliyordu. Çözümsüzlüğün kitabını yazmıştı... Sayın Tatar, daha dün bir bugün iki. Sözlerine mukayyet olmalı!"