KTOEÖS, Mağusa’da greve gidiyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Tek Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası sonrasında atanan öğretmenlerin yaşadığı hak kayıplarına ilişkin taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yarın Mağusa merkez ve çevre okullarında öğleden sonra greve gidecek. Öğretmenler saat 13.30’da Namık Kemal Lisesi’nde toplanacak, saat 14.00’te Mağusa Anıt Çemberi’nde basın açıklaması yapacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, grev kapsamında öğretmenlerin saat 13.30’da Namık Kemal Lisesi’nde bir araya geleceği, saat 14.00’te ise Mağusa Anıt Çemberi’nde basın açıklaması gerçekleştireceği belirtildi.

“Taleplerimiz görmezden ve duymazdan geliniyor”

KTOEÖS, grev ve eylemin gerekçesinin Tek Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası sonrasında atanan öğretmenlerin yaşadığı hak kayıpları olduğunu belirtti.

Sendika, söz konusu hak kayıplarına ilişkin ortaya koydukları taleplerin “görmezden ve duymazdan gelindiğini” ifade ederek, tek taraflı kararlarla öğretmenlerin ve sendikanın yok sayıldığını kaydetti.

KTOEÖS açıklamasında, “Haklarımızı, özgürlüklerimizi ve çalışma koşullarımızı baskı altına almaya çalışan bu anlayışa karşı grev ve eylemimizle tepkimizi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.