Gemi Faciasını Araştırma Komitesi, “Davetlilerin Dinlenilmesi” gündemiyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi, 30 Ağustos 2026 Tarihinde Girne Limanı Açıklarında Meydana Gelen Gemi Faciasının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, “Davetlilerin Dinlenilmesi” gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya, davetli olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkan Vekili Kemal Yapıcı, Kılavuz Kaptan Metin Ormancıoğlu, Bilun Elmacıoğlu ve Emekli Uzak Yol Kaptanı Ulus Göker katılarak konuya ilişkin bilgi sundu.

Araştırma Komitesi, konuya ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.