"Seçim yasaklarına 1 dakika kala mevzuat dışı terfileri verdik"

Ünal Üstel'e bağlı KIB-TEK Yönetim Kurulu, seçim yasaklarına "sadece bir dakika kala, dün gece 23.59'da, mevzuata aykırı terfileri verdiklerini" itiraf etti.

KIB-TEK Yönetimi dün gece saat 23.30'da, kurumun resmi sayfasından açıklama yaparak "gündemlerinde terfi olmadığını, sendikanın algı yarattığını" iddia etmişti.

Söz konusu haberin, kamuoyunu yanılttığı ortaya çıktı.

Kurumda örgütlü sendika EL-SEN Yönetimi ile toplantı yapan KIB-TEK Yönetim Kurulu, sendikanın taleplerini bir kez daha hiçe saydı.