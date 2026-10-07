Hükümet grevi yasakladı, sendika uymama kararı aldı!
Ünal Üstel Hükümeti, Elektrik Kurumu'nda örgütlü EL-SEN'in, emekçilerin yaşam hakkı için başlattığı grevi yasakladı; sendika uymama kararı aldı.
A+A-
Ünal Üstel Hükümeti, Elektrik Kurumu'nda örgütlü EL-SEN'in, emekçilerin yaşam hakkı için başlattığı grevi yasakladı; sendika uymama kararı aldı.
Sendika, 3 gündür sürdürdüğü grev kapsamında, iş güvenliği için gereken teçhizatları talep etmiş, aynı zamanda liyakat çağrısı yapmıştı.
KIB-TEK Yönetim Kurulu, söz konusu talepleri kabul etmediğini, seçim yasaklarına bir dakika kala mevzuata aykırı terfileri yaptıklarını açıklamıştı.
Hükümet, yaşanan gelişmeler üzerine sendikanın grevini 60 gün süreyle yasakladı.
Sendika ise açıklama yaparak yasağa uymayacağını duyurdu.
Bu haber toplam 1703 defa okunmuştur