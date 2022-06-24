Talat’tan çağrı: Bu hatadan dönün, ek protokolle yanlış maddeyi düzeltelim

CTP Milletvekili Ongun Talat, E-devlet protokole ilişkin tartışmaların ‘yönetimin TÜRKSAT’a verilmesinden’ kaynaklandığını hatırlattı.

Hükümete çağrı yaparak, “Bu hatadan dönelim” diyen Talat, ek protokolde karşı çıktıkları maddenin düzeltilebileceğini belirterek, toplumun geleceği için bu yönde adım atılmasının şart olduğunu belirtti.