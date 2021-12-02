Talat: “Hükümet ilk icraatından yasa dışına düştü”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin imar planı kararını eleştirdi.

Yargının ‘ara emri kararına’ gönderme yapan Talat, “Hükümet ilk icraatında yasa dışına düştü” dedi.

Talat’ın açıklaması şöyle:

“Hükümet ilk icraatında yasa dışına düştü. Doğru usulle yapılan imar planını değiştirerek yasayı çiğnedi ve yetkisi olmadığı halde başbakana imzalatarak resmi gazetede yayınlattı. Anlaşılan başbakan da aklının kestiğini resmi gazeteye göndererek yayınlatırsa tamamdır sanıyor!”