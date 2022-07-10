Talat da pozitif
Covid-19 pozitif vakalar yeniden artış gösterirken, eski Cumhurbaşkanlarından Mustafa Akıncı’ndan sonra Mehmet Ali Talat da Covid testinin pozitif olduğunu açıkladı.
A+A-
Covid-19 pozitif vakalar yeniden artış gösterirken, eski Cumhurbaşkanlarından Mustafa Akıncı’ndan sonra Mehmet Ali Talat da Covid testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Talat, koronavirüs sürecinde ciddi bir sıkıntısı olmadığını da belirtti.
Mehmet Ali Talat şu açıklamayı yaptı:
“En sıkıntılı varyantlarını atlattıktan sonra bayram ziyaretlerine başlamadan Cumartesi yaptırdığım test covid pozitif çıktı.
Görünüşte hafif semptomlarla atlatacağım.
Kısacası bu bayram, bayramlaşmalar telefonla olacak... Herkese iyi bayramlar, sağlıklı günler dilerim.”
Bu haber toplam 463 defa okunmuştur