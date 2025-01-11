“Taksinin bagajında ‘KKTC’ye geçtiler, Ercan’dan çıkış yapmaya çalışınca yakalandılar”

Kıbrıs’ın kuzeyine, taksinin bagajına saklanarak geçip, Ercan’dan çıkış yapmaya çalışırken fark edilen 2 kişi tutuklandı, “yasal bağları” olmaması nedeniyle 1 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis memuru, L.B. ile R.N. isimli zanlıların 6 Ocak 2025 tarihinde saat 02.20 sıralarında Kıbrıs’ın güneyinde çalışan taksi aracın bagajı içerisine gizlenip Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiklerini söyledi.

Polis, zanlıların; “Kermiya barikatında askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiklerini” ifade ederek, Çarşamba gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştıklarını belirtti.

İki zanlının Ercan’dan çıkış yapacakları esnada görevli muhaceret memuru tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine girişleri olmadığı tespit edilerek, tutuklandıklarını kaydeden polis, Nepal uyruklu zanlıların ‘KKTC’de yasal bağları bulunmadığını, güneyde ikamet ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceğini ifade ederek, bir ay süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.