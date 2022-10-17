Taksim Sahası yeniden hayat buluyor

Hem konumu hem de tarihsel boyutu sebebiyle bir kültürel değer noktasında olan Lefkoşa’daki ‘Taksim Sahası’, yeniden tüm gençliğin kullanabileceği bir saha haline getiriliyor.

Uzun bir süredir Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun iki taraflı ralli yarışlarına sahne olan saha, yeniden ait olduğu Çetinkaya Spor Kulübü’nün kullanımına veriliyor.

Son dönemlerde sahada bir süredir hiçbir faaliyet gerçekleşmiyordu. Bu noktadan hareketle; Devlet ve hükümet yetkililerinin BM nezdinde yaptığı girişimler neticesinde saha yeniden kullanıma açılacak. İhale süreci tamamlanan sahada ihaleyi alan firma tarafından 2. etap çalışmaları başlatıldı.

Zemin çalışmalarının yapılmaya başlandığı saha, kod alma ve sınır belirleme çalışmalarının tamamlanmasıyla sentetik çimle hazır hale getirilecek ve başta Lefkoşa gençliği olmak üzere tüm ülke sporcularının kullanımına hazır hale getirilecek.

Çetinkaya sporcuları da taksim sahasında yeniden antrenman yapabilecek olmanın heyecanı içerisinde… ‘Taksim Sahası’nda yapılmaya başlanan çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak bir buçuk ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.