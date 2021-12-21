TAK 48’nci yılını kutluyor
Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), bugün 48’inci yaşını kutluyor.
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Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), bugün 48’inci yaşını kutluyor.
TAK’ın kuruluş yıl dönümü çerçevesinde TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek, çelenk koydu.
Haber: Afet İlban
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl
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Etiketler : tak, türk aj, tak 48 yaşında