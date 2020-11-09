Tadilat çalışmaları tamamlandı

Lefkoşa Surlarındaki acil tadilat çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adına yapılan ortak açıklamada; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Girne Kapısı ile Zahra Burcu arasındaki kısmında ot temizliğinin; Zahra Burcu ile Kaytaz Burcu ve Cephane Burcu’nda çökme yaşanan yerlerin tadil çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanması vesilesiyle Çarşamba günü Ledra Palace’da ara bölgede saat 11:30’da tören yapılacağı belirtildi.