Tadilat çalışmaları tamamlandı
Lefkoşa Surlarındaki acil tadilat çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.
A+A-
Lefkoşa Surlarındaki acil tadilat çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.
Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adına yapılan ortak açıklamada; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Girne Kapısı ile Zahra Burcu arasındaki kısmında ot temizliğinin; Zahra Burcu ile Kaytaz Burcu ve Cephane Burcu’nda çökme yaşanan yerlerin tadil çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
Çalışmaların tamamlanması vesilesiyle Çarşamba günü Ledra Palace’da ara bölgede saat 11:30’da tören yapılacağı belirtildi.
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Etiketler : tarih, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, surlar