Taciz zanlısı hastanedeki görevine devam edecek

Ertuğrul SENOVA

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektiği 19 yaşındaki hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen M.B. isimli şahsın, mahkemedeki yargılanma süreci boyunca açığa alınmayacağı, röntgen çekme görevine devam edeceği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan ancak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki personel eksikliği nedeniyle belirli günler Girne’de hizmet veren taciz zanlısı, mahkemenin tutuksuz yargılanma için talep ettiği şartları yerine getirdi ve teminatla serbest bırakıldı.

Başhekim Özyılkan:

“Mahkeme kararı çıkmadan görevden uzaklaştıramayız”

Söz konusu şahsın, yargılanma süreci boyunca röntgen çekme görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, “Yargılanma süreci devam ediyor. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Mahkeme kararı çıkmadan görevden uzaklaştıramayız” diyerek, taciz zanlısının görevine devam edeceğini söyledi.

Özyılkan, konunun yargıda olduğunu, henüz kendisine mahkeme sonucuna dair bir bilginin ulaşmadığını, bu kapsamda hastane içerisinde farklı bir soruşturma başlatılmadığını da ifade etti.

Olay nasıl yaşandı?

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmekle görevli olan M.B. isimli şahıs, 19 yaşındaki hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla, polise yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyledi; KKTC vatandaşı, evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ise zanlıyı bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.