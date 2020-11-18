Tacikistanlı sanatçının “Oyun” sergisi Girne Üniversitesi’nde açılacak

Tacikistanlı sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 30 eserden oluşan ‘Oyun’ isimli kişisel sergisi cuma günü Girne Üniversitesi’nde açılacak.

Verilen bilgiye göre, sergi Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından saat 17.00’de Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sergi Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açılacak.