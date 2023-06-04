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Tacan Reynar’ın adaylığı geçersiz sayıldı

Tacan Reynar’ın adaylığı geçersiz sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın aday olma koşullarını yerine getiremediği açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın aday olma koşullarını yerine getiremediği açıkladı.

Reynar’ın KKTC’de seçimden önce 3 yıl kesintisiz ikamet etmediği belirtildi. Aday olma koşullarını yerine getiremeyen Reynar’ın adaylığı düşürüldü.

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