Tacan Reynar’ın adaylığı geçersiz sayıldı
Yüksek Seçim Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın aday olma koşullarını yerine getiremediği açıkladı.
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Yüksek Seçim Kurulu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın aday olma koşullarını yerine getiremediği açıkladı.
Reynar’ın KKTC’de seçimden önce 3 yıl kesintisiz ikamet etmediği belirtildi. Aday olma koşullarını yerine getiremeyen Reynar’ın adaylığı düşürüldü.
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