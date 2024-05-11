Tabipleri Birliği, yasa dışı saç ekimi yapılan merkeze baskın yapıldığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yasa dışı saç ekimi yapılan bir merkeze düzenlenen baskında çalışma izni olmadan hastalara saç ekimi yapan teknisyenler tespit edildiğini ve söz konusu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, dün öğleden sonra Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Polis teşkilatı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yapılan baskında yabancı uyruklu 7 hasta ve KKTC'de çalışma izni olmadan hastalara saç ekimi yapan teknisyenler tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Ayrıca orada bulunan ve polis gelmeden önce kaçan, KTTB üyesi ve Kıbrıs’ın kuzeyinde hasta bakma yetkisi olmayan L.A. isimli bir hekim olduğu iddia edilen kişiyle ilgili sınır kapılarına ihbarda bulunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyesi olmayan hekimlerin Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimlik mesleğini yapmalarının yasal olmadığı bir kez daha vurgulandı, Sağlık Bakanlığı da daha etkin ve yeterli denetimler yapmaya davet edildi.