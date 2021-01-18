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Tabipler vurguladı: Önce Sağlık

Tabipler vurguladı: Önce Sağlık

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Hükümetin ,Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulamasının halk sağlığı için gerekli olduğunu belirtti.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Hükümetin ,Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulamasının halk sağlığı için gerekli olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulaması halk sağlığı için gereklidir. Pandemi ile mücadele bilimsel kararlar doğrultusunda yapılmalıdır. Önce Sağlık…” ifadelerine yer verdi.
 

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