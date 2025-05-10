Tabipler: "Hekimlik yetkisi ve yasal izni olmadan estetik müdahalede bulunan kişi tutuklandı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bugün İskele bölgesinde Birliğin desteğiyle Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyon sonucu, hekimlik yetkisive yasal izni olmadan, izinsiz bir şekilde estetik amaçlı tıbbi müdahalelerde bulunan bir şahsın tutuklandığını öğrendiklerini açıkladı.

Birlik yaptığı açıklamada, tutuklanan şahsın, birliğe kayıtlı bir hekim olmamasına rağmen, ikametgahında tıbbi malzemeler kullanarak botoks ve dolgu uygulamaları yaptığının tespit edildiğini kaydederek, "Bu tür faaliyetler, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, etik dışı ve yasa dışı uygulamalardır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, halkımızı bu tür merdiven altı, denetimsiz ve yetkisiz müdahalelere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz." dedi.

Tabipler Birliği, sağlık hizmetlerinde kalite, etik değerler ve yasal çerçevelerin korunması adına ilgili makamlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.