Tabipler Birliği’nden 'sahte reçete soruşturmasıyla' ilgili basına çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimi, sahte reçetelerle ilgili soruşturma sürerken kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini vurgulayarak, basını kişilerin masumiyet karinesine saygılı davranmaya çağırdı.

Mevcut soruşturmanın adil, hakkaniyetli ve şeffaf şekilde yürütülmesi, adaletin tecellisi ve sigorta sistemindeki sorunların ivedi çözümü için her türlü iş birliğine açık olduğunu belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir süredir devam eden ‘reçete yolsuzluğu soruşturması’ sürecini Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yakından takip etmektedir.

Masumiyet karinesi, suçu kesinleşmedikçe kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği, hükümlü sıfatı ile değerlendirilemeyeceği, suçsuzluk ilkesine dayanan temel bir hukuk doktrinidir. Masumiyet karinesi, İnsan Hakları Bildirgesi’nde de yer alan, hüküm giymemiş kimsenin suçlu sayılamayacağı veya suçlu olarak lanse edilemeyeceği prensibine dayanır. Bu bağlamda, ilgili soruşturmaya basın-yayın organlarının yoğun ilgisini anlamakla birlikte, soruşturma kapsamında adı geçen kişilerle ilgili alınmış bir mahkeme kararı olmaması, soruşturmanın hala daha devam etmesi nedeni ile bu kişiler hukuk önünde henüz suçlu olmadıkları için açık isimlerinin, fotoğraflarının ve mesleki-kişisel bilgilerinin yayınlanması masumiyet karinesi ilkesine ve dolayısı ile insan haklarına aykırı bir davranıştır. Medya Etik Kurulu, Yüksek Yayın Kurulu ve Gazeteciler Birliği’ni bu bağlamda sadece uyarı vermek yerine sorumlu oldukları medya kuruluşları ve gazetecilerin insan hakkı olan masumiyet karinesine saygılı şekilde davranmalarını sağlamaya, soruşturmada adı geçen kişilerin insan haklarını korumaya açıkça davet ederiz.

Mevcut soruşturmanın adil, hakkaniyetli ve şeffaf şekilde yürütülmesi, adaletin tecellisi ve sigorta sistemindeki sorunların ivedi çözümü için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirtir, tüm medya mensuplarını soruşturmada adı geçenlerin masumiyet karinesine saygılı davranmaya açıkça davet ederiz.”