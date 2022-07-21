Tabanca ve şarjör bulundu

Mağusa’da, 37 yaşındaki A.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.