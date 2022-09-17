T.Deniz: “Bu düzen artık sürdürülemez”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, dünya ve ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğiniz, Türk ekonomisinin ise yüksek enflasyon ateşi ile yandığını söyledi.

Ülkede “ekonomik vizyonsuzluk” olduğunu ifade eden Deniz, “Bu düzen artık sürdürülemez” diyerek, KTTO’nun ekonomi kadar sosyal ve siyasal sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki geleceğinin özel sektörün güçlenmesine bağlı olduğunu vurgulayan Deniz, daha adil ve özel sektörün gelişmesine olanak verecek bir vergilendirme düzeni için çalıştıklarını anlattı.