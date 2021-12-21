T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı Dolar'dan hesaplanıp TL ödenecek

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ uygulamasıyla ilgili basın açıklamasın da bulundu, uygulamayı detaylandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz, stopaj vergisi olmayacak” açıklamasının üzerine bu ödemelerin nasıl yapılacağını açıklayan Bakanlık yetkilileri kur farkı hesaplamaları için her gün sabah 11.00’de Merkez Bankası tarafından açıklanacak Dolar (alış) kurunun baz alınacağını, bu farkın müşteri hesabına Türk Lirası cinsinden yatırılacağını ve sisteme isteyen her bankanın katılabileceğini belirtti. Hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabileceğinin ve minimum faiz oranının TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacağının da ifade edildiği açıklamada, “vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır” uyarısı yapıldı.

İşte açıklamanın tam metni:

“Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir”.