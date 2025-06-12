Suya okkalı zam

Türkiye’den temin edilen suyun belediyelere satış fiyatı metreküp başına 9.80 TL’den 18.28 TL’ye yükseliyor

Su fiyatlarına okkalı zam geliyor. Zamlı tarife 15 Haziran Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Su İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü” ile su fiyatlarına yaklaşık yüzde yüz zam geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi metreküpü 9.80 TL’den 18.28 TL’ye yükselecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen suyun ulaşmasına rağmen yerel su kaynaklarından su sağlamaya devam eden belediyeler tarafından belirtilen yöntemlerle ölçülen su miktarına ödenecek ücret tarifesi de 18,28 TL/m olacak.

Türkiye suyunun ulaşmadığı yerlerdeki belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi ise 7 ile 17 TL/metreküp olarak belirlendi. Bu rakamlar halen 3 TL ile 8 TL olarak uygulanıyor.

Su İşleri Dairesi’nin zirai su abonelerine uygulayacağı tarife ise metreküp başına 4.90 TL’den 8.55 TL’ye yükseliyor.

Zirai su abonelerine yönelik tarife şöyle olacak:

“Yerel su kaynaklarına ödenecek ücret tarifesi 8.55 TL/m3; Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen su için ödenecek ücret tarifesi 8.55 TL/m3; tarımsal araştırma ve ormancılık alanında faaliyet gösteren döner sermayeli kamu kurum ve kuruluşları ile tarım meslek okulları için yerel su kaynaklarına ödenecek ücret tarifesi 8,55 TL/m3.”

Belediyelerin halka ulaştıracağı suyun fiyatının ne olacağına her belediyenin ayrıca çıkaracağı tüzüklerle karar verilecek.