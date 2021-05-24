SÜTEK ve TÜK borçlanıyor

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Kalkınma Bankası’ndan toplam 85 Milyon TL borçlanmasına karar verildi.

Üretici süt bedellerinin ödenebilmesi amacıyla SÜTEK'in Kalkınma Bankası’ndan 20 Milyon TL borçlanmasına, Toprak Ürünleri Kurumunun ise ‘faiz yükünün azaltılması ve faaliyetlerine devam edebilmesi bağlamında’ 65 Milyon TL borçlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

SÜTEK'İN KALKINMA BANKASINDAN BORÇLANMASI

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, üretici süt bedellerinin ödenebilmesi ve üreticilerin üretime devamlılığının sağlanması amacıyla, Kalkınma Bankası'nın Süt Endüstrisi Kurumuna 20.000.000 TL kredi kullandırılmasına (SÜTEK'in Kalkınma Bankas ndan alınan kredinin faizleri ile birlikte süt imalatçılarının 36 ay eşit taksitler halinde SÜTEK'e ödemesi ve SÜTEK'in Kalkınma Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde konu borcu Kalkınma Bankasına ödemesine) karar verdi.

TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMUNUN KALKINMA BANKASINDAN BORÇLANMASI

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Toprak Ürünleri Kurumunun faiz yükünün azaltılması ve faaliyetlerine devam edebilmesi bağlamında, Kalkınma Bankasından 65.000.000 TL'lik kredi kullandırılmasına, konu borcun ise 6 ay ödemesiz 108 ay eşit taksitler halinde Kalkınma Bankasına ödenmesine karar verdi.