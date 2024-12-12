SÜTEK çiğ süt bedellerini ödedi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Ekim devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Ekim devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödedi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Ekim döneminde SÜTEK’e süt veren 611 üretici için çiğ süt bedeli olan 136 milyon 174 bin 686, 51 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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Etiketler : SÜTEK, süt bedelleri