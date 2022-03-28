SÜT ZAMMI ‘İmalatçıya 6 TL’ye veriliyor, rafta 15 TL’

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen:

“Maliyet 11.92 TL, bayiye satışımız 12.40 TL

- “Keşke Yönetim Kurulu üyemiz de olan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları toplantılara katılsa… Girdi fiyatlarının ne kadar olduğunu biliyor.”

- “Sütte yüzde 5 ile yüzde 7 oranında kar marjı koyduk. Sütün litre başı fabrikamıza maliyeti 11.92 TL. 12.40 TL’ye de biz satıyoruz. 1.40 TL fabrikanın, 1.40 TL de bayilerin karı var.”

Temel tüketim maddesi süte yapılan zammın artış nedeni nedir? Vatandaş neden 1 litre süte 15 TL ödüyor?

“Keşke Yönetim Kurulu üyemiz de olan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları toplantılara katılsa. Eskiden katılıyordu, bilirdi. Girdi fiyatlarının ne kadar olduğunu biliyor. Elektrik yüzde 270, LPG yüzde 74, akaryakıt yüzde 68 oranında zamlandı. Ambalaj malzemesi fiyatlarında da artış oldu. İşçilik giderleri ortada, oldukça arttı. Sütte kar marjını minimum düzeyde tutuyoruz. Yüzde 5 ile yüzde 7 oranında kar marjı koyduk. Girdi fiyatları bu kadar yüksek olmasa fiyatlar da bu kadar yükselmeyecek. Sütün litre başı fabrikamıza maliyeti 11.92 TL. 12.40 TL’ye de biz satıyoruz.

1.40 TL fabrikanın, 1.40 TL de bayilerin karı var. Süt, temel gıda malzemesidir. Eksiden marketlere tavsiye satış fiyatı öneriyorduk. Ancak bu zamlardan sonra marketçilerle de yüz göz olmaya başladık. Yapılan son zamdan sonra, satış fiyatı önerisinde bulunmadık.

Şu anda birçok markete satış fiyatı 15-15.5 TL arasında. Bu fiyatın üzerinde satış yapan market görmedim.”

Peki, yeni bir fiyat artışı olur mu? Tüketiciyi ne bekler?

“Koop- Süt olarak aylık elektrik giderimiz 400-420 bin TL’ydi. Yapılan zamdan sonra, 1 milyon TL’yi bulacak. Yapılan zamları ürünlere yansıtmazsak, kurum nasıl ayakta kalacak? Ambalaj malzemesi maliyeti 0.68 TL’ydi, şimdi 2 TL’yi geçti. Akaryakıt ve elektrik fiyatlarına yapılan zamdan dolayı, bizim fiyatlarımızda da zorunlu bir artış oldu. Fiyatların bu kadar yüksek olmasını biz de istemiyoruz. Bizim de elimizde olmayan nedenler var. Çiğ süt fiyatlarına zam yapılmadan biz zam yapmıyoruz, bunu tüketiciye yansıtmıyoruz. Çiğ süte zam geldiğinde, diğer girdi maliyetleri arttığında bizim de fiyatlarımız yükseliyor. Durum ne yazık ki böyle…”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Maliyetler sorgulanmalı, sütü imalatçı 6 TL’ye veriyor, 15 TL’ye satılıyor”

- “İmalatçı sütün litresini 6 TL’ye veriyor, tüketiciye ulaşana kadar fiyata 9 TL daha ekleniyor.

- Koop Süt’e, Gülgün Süt’e bunu sormak lazım. Paketin içerisine sütü koyan imalatçıya bunu sormak lazım… Maliyetleri sorgulamak lazım…”

- “ Koop Süt’te yönetim kurulu üyesi olsam da fabrika da o girdi maliyetlerini koyuyor. Ancak sütün fabrikadan çıkışı 12 TL. Denetim şart, firmaların maliyetlerini Rekabet Kurulu talep etmeli.”

Temel tüketim maddesi süte yapılan zammın artış nedeni nedir? Vatandaş neden 1 litre süte 15 TL ödüyor?

“Bir domates 7.5 TL, salatalık 5 TL… Bu ülkede üretim azalıyor. Maliyetlerden dolayı üretici üretim yapmaktan korkuyor. Maliye Bakanı, ‘bira sütten daha ucuzdu’ diyor. Ama Sunat Atun, hesap yapmayı bilmiyor.

Sütü işleyen fabrikalara sorduğunuzda imalatçıdan aldıkları sütün litresi 6 TL. Ambalaj fiyatı ise 5 TL. Bu da ne demek? Ambalaj fiyatı, sütün fiyatı kadar… Elektrik, maliyet de işin içine giriyor. Marketler de yüzde 20-25 oranında karını ekliyor. Üreticinin dışında herkes bu ürünü satıyor.

Üretici sütü ucuza sütü veriyor ama tüketiciye ulaşana kadar fiyata 9 TL daha ekleniyor.

Herkes karını koyup, fiyatlara maliyetlerini ekliyor.

Maliye Bakanlığı ise süt bedellerini ödeyemiyor ama maliyetleri düşüreceğini söylüyor. Peki bunu nasıl yapacak? Üreticinin maliyetleri her gün artıyor, yapılan açıklama inandırıcı değil.

Koop Süt’e, Gülgün Süt’e bunu sormak lazım. Paketin içerisine sütü koyan imalatçıya bunu sormak lazım… Maliyetleri sorgulamak lazım… Neden maliyetler yüksek çıkıyor, kalem kalem incelenmeli…

Üretici aldığı süt bedelleri ile hayvanlarına yedireceği yemi karşılamıyor.

Koop Süt’te yönetim kurulu üyesi olsam da fabrika da o girdi maliyetlerini koyuyor. Ancak sütün fabrikadan çıkışı 12 TL. Denetim şart, firmaların maliyetlerini Rekabet Kurulu talep etmeli.”

Peki, yeni bir fiyat artışı olur mu? Tüketiciyi ne bekler?

“Ay sonuna kadar çiğ sütte fiyat değişmeli. Haftaya çiğ süte zam yapılmazsa, üretici maliyetleri karşılanmazsa hayvancı sokağa çıkacak . Üreticimiz dünyanın en ucuz sütünü veriyor. Ya maliyetleri aşağıya çekecekler ya da sütte fiyatı düzenlemeli.

Çiğ süte 94 kuruş artış oldu. Ama raftaki süt fiyatı 3 TL arttı. Arada olan üretici ve tüketiciye oluyor…”