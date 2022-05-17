Süt ve süt ürünlerine ZAM

Zamların ardı arkası kesilmiyor… KOOPSÜT 17 Mayıs’tan itibaren geçerli olarak yeni ve zamlı fiyat listesini paylaştı.

Buna göre süt fiyatına 2,45 TL civarında zam gelerek, 18,75 TL’ye yükseldi.

Yarım yağlı süt 16.30 TL’den 18,75 TL’ye, yağsız süt 17,15’ten 18,95 TL’ye çıktı. Laktozsuz süt ise 19.20’den 22 TL’ye yükseldi.

Hellimde 12 TL ile 28 TL’lik zamlar…

KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 99 TL’den 127 TL’ye çıkarken, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 105 TL’den 133 TL’ye yükseldiği açıklandı.

800 gram kaşar peyniri 75 TL’den 92,40 TL’ye çıkarken, 900 gr Koper peyniri 66 TL’den 78,50 TL’ye yükseldi.