SÜT ÜRÜNLERİNE DE ZAM
Yeni yılla birlikte harç, kimlik, seyrüsefer gibi devlete yönelik ödemelere yansıyan yüzde 12 oranında zam sonrası, temel tüketim maddelerinden süt ürünlerine de zam geliyor.
Yeni yılla birlikte harç, kimlik, seyrüsefer gibi devlete yönelik ödemelere yansıyan yüzde 12 oranında zam sonrası, temel tüketim maddelerinden süt ürünlerine de zam geliyor.
4 Ocak’tan itibaren 1 litre Koop Yağlı Süt’ün 6.15 TL’den 6.80 TL’ye yükseleceği, marketlere önerilen satış fiyatının ise 7.25 TL olduğu öğrenildi. 1 Litre Yağsız Süt ise 6.50 TL’den 7.25 TL’ye yükselirken, marketlere önerilen yeni satış fiyatı 8 TL oldu.
1 litre loktozsuz sütün fiyatı 7.25 TL’den 8.25 TL’ye yükselirken önerilen satış fiyatı 9 TL olarak belirlendi. 1 kilo süzme yoğurt 11 TL’den 12.75 TL’ye yükseldi.
200 gr Koop yoğurt 2.25 TL’den 2.50 TL’ye, 1 kilo beyaz peynirin fiyatı 39.75 TL’den 41 TL’ye, 1 kilo az tuzlu hellim 49 TL’den 53 TL’ye, 1 kilo tuzlu hellim 45 TL’den 48 TL’ye yükseldi.