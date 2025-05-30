“Süt üreticilerine desteğin altından fiyat artışını HP’ye yansıtmamak çıktı”

Hükümet 15 Mayıs ile 30 Haziran döneminde SÜTEK’in aldığı inek sütüne litre başına 1.5 TL ek destek verilmesi kararı almasının altından, fiyat artışını hayat pahalılığını yansıtmama amacı çıktı.

Eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan, Facebook hesabından kararı yorumladı.

Resmi Gazete’nin 30 Mayıs sayısında yayımlanan “inek sütüne ek destek ödenmesi” kararına göre, 15 Mayıs ile 30 Haziran arasındaki dönemde SÜTEK’in aldığı inek sütü için üreticilere litre başına 1.5 TL ek destek verilecek.

Erkan Okandan, kararı şöyle değerlendirdi:

“Verilmesin mi? Verilsin, üretimin devamlılığı için gerekliyse verilsin. Neticede verilecek olan kaynak vatandaşın ödediği dolaylı, dolaysız vergiler ve FİF'ten karşılanarak kamu maliyesi tarafından ödenecektir.”

Okandan, desteğin 30 Haziran’a kadar sürecek olmasının nedenini şöyle açıkladı:

“Niçin? Çünkü ocak - haziran döneminde oluşan hayat pahalılığı eşel-mobil yasası gereği kamu çalışanı ve emeklileriyle sigorta emeklileriyle eşel-mobil yasasının uygulandığı diğer kamu kurumlarındaki ücretlilerinin temmuz maaşlarına yansıtılacaktı da ondan.”

Önergede ''iç piyasaya hayat pahalılığı olarak yansımaması için” ifadeleri de geçtiğine işaret eden Okandan, şunları da ekledi:

“Ülkedeki hayat pahalılığının gerçek nedenlerine eğilmeden, haksız kazançları vergilendirmeden temel girdi maliyetlerinin (akaryakıt, elektrik vd.) artmasına neden olan ki dünya borsalarındaki petrol ve türevlerinin fiyatları bir yıl önceki fiyatların bile gerisindedir.

Ama siz zam yapmak zorundasınız hem de kamu maliyesinin FİF gelirlerinden ciddi oranda feragat etmenize rağmen, çünkü elektriğin üretiminde yönetim beceriksizlikleriniz, Aksa 3 sözleşmesi ve tabii ki göz ardı edilmemesi gereken TL kullanma şansımızdan! dolayı maliyetler artıyor değil mi?”