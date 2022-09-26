Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ağustos devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün bugün ödeneceğini bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Ağustos döneminde SÜTEK’e süt veren 721 üretici için çiğ süt bedellerinin tümü olan 54 milyon 282 bin 993.81 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılıyor.