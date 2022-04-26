Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Mart devresinin çiğ süt bedellerinin yüzde 90'ının bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Mart 2022 döneminde SÜTEK’e küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt veren 804 üreticinin banka hesaplarına süt bedelinin yüzde 90’ı (34,238,424,93 TL) yatırıldı.

Geriye kalan yüzde 10'luk kısmın bu hafta içerisinde yatırılacağı belirtildi.