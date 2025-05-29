Süt bedelleri ödendi...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan 2025 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan 2025 döneminde SÜTEK’e süt veren 784 üretici için toplam 178 milyon 685 bin 68 TL (178,685,068.76 TL) çiğ süt bedeli, bugün, üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.