Süt bedelleri ödendi...
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan 2025 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan 2025 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan 2025 döneminde SÜTEK’e süt veren 784 üretici için toplam 178 milyon 685 bin 68 TL (178,685,068.76 TL) çiğ süt bedeli, bugün, üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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