Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28 Şubat devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödediğini açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamada kuruma süt veren 686 üretici için çiğ süt bedeli olarak 151 milyon 68 bin 35 TL’nin bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.