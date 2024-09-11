Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Temmuz devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini kaydetti.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 715 üreticiye 131 milyon 928 bin 58TL 48 kr ödeme yapıldı.

Süt bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.