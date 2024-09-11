Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

A+A-

Süt Endüstrisi Kurumu, (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Temmuz devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini kaydetti.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 715 üreticiye 131 milyon 928 bin 58TL 48 kr  ödeme yapıldı.

 Süt bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler :