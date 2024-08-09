Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 30 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16 - 30 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 721 üretici için, 133 milyon 142 bin 46 TL 20 kuruş ödeme, bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.